松阪地区を中心とした中学生男子のバスケットボール大会が、16日と17日に行われています。今年で5回目となる「松阪オーシャンカップ」は、県内におけるバスケットボールの競技力向上を目指して、松阪市バスケットボール協会と三重県松阪市に本社を置く瀬古食品が開いています。中学生を対象とした大会で、先週行われた女子の部に続き、今週は男子の部が行われています。16日のリーグ戦には、松阪市や多気町、明和町の中学校と、県