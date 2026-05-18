持ち家と必要十分な年金があり、働かなくても穏やかに暮らすことができる。老後不安とは無縁なひと握りの人たち……しかし、そのような人たちでさえ、安定した老後が約束されているわけではありません。見落とされがちなリスクが、ある日突然、人生の歯車を狂わせることもあるのです。年金月17万円の女性とその息子の事例から、穏やかな老後を脅かす“思わぬリスク”を紹介します。仕送りしてほしい…母からの電話に抱いた“違和感