三重県伊賀地域を中心に学童野球チームが集う大会が17日、伊賀市で行われ、子どもたちが熱戦を繰り広げました。野球に取り組む子どもたちの日頃の練習の成果を発揮できる場を作ろうと、伊賀市に本社を置く建具製造業「クラフトワーク」が協賛し、2022年から開かれている大会で、今年の大会には伊賀市や名張市を中心に16チームが参加しました。この日は、前日の予選リーグを勝ち抜いた上位4チームによるトーナメント戦が行われ、優