日本からの海外旅行先として人気が高いタイの魅力PRするイベントが、16日から名古屋市のエディオン久屋広場などで始まり、多くの人でにぎわっています。タイの食や文化を身近に楽しんでもらおうと、タイ王国大使館が認定する公式のタイフェスティバルとして、毎年開かれているもので、今年で19回目となります。開会式にはタイ王国の駐日大使や三重県の一見知事らが出席し、主催者を代表してヤマモリの三林憲忠会長が「タイ好きの皆