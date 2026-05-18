中小企業のM&Aでは、売却後も旧経営者が過去の行為について責任を問われるケースがあります。買収後の精査で、従来問題視されなかった意思決定や会計処理が不適切と評価されることも少なくありません。ここでは、M&A後に顕在化する役員責任のリスクと、その背景にある実務上の留意点を解説します。※本記事は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士、土屋勝裕氏の書き下ろしです。M&A後に役員責任が問題となるワ