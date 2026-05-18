田んぼをフィールドにラグビーを体験するイベントが、16日、三重県津市で開かれ、参加した子どもたちが泥だらけになって楽しみました。初夏を迎え、青々とした苗が風に揺れるいまの時期に開かれた、田んぼラグビー体験です。地元の子どもたちに自然と触れ合って食の大切さなどを学んでもらおうと、津青年会議所が初めて企画したイベントで、JA津安芸や地元のラグビーチームが協力して行われました。小学生約80人が集まり、さっそく