歌手として活躍しながら國學院大學大学院で学び直しにも挑戦している相川七瀬さんの講演会が16日、三重県津市で開かれました。三重県生涯学習センターが毎年行っている「三重のまなび」の一環として開かれたものです。相川さんは、歌手活動以外にも絵本やエッセイなどを出版しているほか、2020年に國學院大學神道文化学部に入学し、現在は大学院で民俗学を学んでいます。「祭りでひろがる世界」と題して行われた講演会で、相川さん