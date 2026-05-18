三重県内の20の酒蔵の日本酒を一カ所で楽しめるイベント「三重の大酒蔵市」が17日、近鉄四日市駅前商店街を中心に開かれ、大勢の日本酒好きでにぎわいました。三重の大酒蔵市は今年で9回目を迎えるイベントで、「宮の雪」で知られる四日市市の宮粼本店や「作」で有名な鈴鹿市の清水清三郎商店など県内の20の酒蔵が一堂に会し、参加者と蔵元が直接交流しながら利き酒を楽しむことができます。また会場では酒蔵のほかに飲食店