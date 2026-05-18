2033年の伊勢神宮の式年遷宮に向け、三重県伊勢市で、社殿の建て替えに使われるご用材を外宮に運び込む「お木曳行事」が今週末も盛大に行われ、夏の日差しのもと全国各地から特別神領民が参加しました。16日は、約1700人の特別神領民らが伊勢の地に集まり、ご用材を乗せた奉曳車を1時間ほどかけて外宮へと運びました。また、伊勢志摩アンバサダーを務める歌手の相川七瀬さんも駆け付け、参加者とともに笑顔で綱を曳きました。この