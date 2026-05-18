作家の佐藤愛子さんが2026年4月29日、老衰のため逝去されました。大正12（1923）年生まれ、享年104（満年齢102歳）。5月18日の『徹子の部屋』では追悼・佐藤愛子さんが放送となります。心よりご冥福をお祈りするとともに、実際に佐藤さんの自宅を訪れて取材した『婦人公論』2017年7月25日号の記事を再配信します。＊＊＊＊＊＊世の中のさまざまな事象に憤り、嘆く。その文章が痛快で面白いと話題のエッセイは、100万部に迫らんとす