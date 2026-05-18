16日午前、三重県四日市市で53歳の女性が自宅の庭で倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。警察は殺人事件として捜査しています。16日午前9時頃、四日市市川島新町でパート従業員の田中直美さん53歳が自宅の庭で倒れているのを、田中さんの夫が見つけ通報しました。田中さんは病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、田中さんの胸や腹などには刃物で刺されたような傷が複数あり