ホンダ「新型フィット」に反響あり！ キリっと「精悍デザイン」採用！ホンダのエンブレムが付いているのに、私たちの知っているクルマとはどこか違う――。そんな不思議な感覚に陥る一台が、海を越えた中国の地で産声を上げました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「フィット」です！（88枚）2026年1月、ホンダの現地合弁会社である広汽ホンダが発表し販売を開始した最新型の「フィット」です。日本国内でもお馴