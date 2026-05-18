「自分の好みや価値観を形成したものは？」と聞かれたら、あなたはなんと答えますか？アニメやゲームだったり小説や絵本だったり……いろいろ出てきそうですね。今回はそのなかのひとつをテーマに、とあるママから質問が寄せられました。『あなたがわが子に読んでほしい漫画があったら教えてください』自身は幼い頃から漫画に触れず成長してきたと話す投稿者さん。しかしわが子が少しずつ漫画に興味をもちはじめたようでお困りな