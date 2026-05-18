“劇場型犯罪”と呼ばれたグリコ・森永事件（1985年）。いまなお、犯行グループの総員数、構成された集団に参加した者の素性や肩書、そして動機に至るまで未解明のままである。取材を通じて知り得た、些末なものを含めれば90説以上、重要参考人とされ捜査線上に挙がった線・人物・グループでは120項以上にものぼる、と語る松閣オルタ氏が、数多の諸説の中から、「裏取引説」について検証してみた。 【画像】『オカル