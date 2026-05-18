18日午前6時35分ごろ、山形県山形市みはらしの丘の雑木林で、クマのような動物1頭が目撃されました。 目撃された現場は、みはらしの丘小学校から南におよそ200メートルほど離れた場所です。 これまでのところ人や物への被害の情報は入っていませんが、現場が小学校に近いこともあり、近くに住む人や、外出する人は十分な注意が必要です。 山形市は、スマートフォンなどで確認できる「山形市クマ出没状況マップ」を