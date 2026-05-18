＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇17日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞首位との6打差を追いかけ5位からスタートした最終日のラウンド終了後、竹田麗央は悔しい思いをこらえることができなかった。「きょうはあまりうまくいかなかった」。テレビカメラの前で、2バーディ・5ボギーの「73」という結果に終わった一日を振り返っている時、こぼれる涙が止まらない。【写真】仲良しの小祝さくらと振り袖姿