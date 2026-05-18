ポップカルチャーの街として知られる大阪の日本橋では、アニメやゲームなどのキャラクターに扮する、国内最大級のコスプレ・イベントが開かれました。 アニメやゲームのキャラクターのコスプレをした人たちが日本橋を練り歩きます。今年で19回目を迎える「日本橋ストリートフェスタ」は、毎年20万人以上が参加する国内最大級のコスプレイベントです。 （兵庫から参加）「マリオのピー