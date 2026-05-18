フジテレビ系で16日に生放送され、結成18年目のコンビ、トットが頂点に立った「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」（午後6時半〜11時10分）の平均世帯視聴率が5・2％だったことが18日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は3・2％。視聴占拠率は12・6％だった（いずれも関東地区、速報値）。トットは第1試合でザ・パンチに293点で勝利し、準決勝では喫煙をネタに292点を獲得しリニアを撃破。金属バットと激突した決勝では