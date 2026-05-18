タレントの安田美沙子（44）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、ファッションデザイナーの夫との夫婦ショットを披露した。「この前、ななちゃんの展示会にお邪魔して来ました夫婦で展示会はレアだから、なんか嬉しかった！」と女優・榮倉奈々が手掛けるファッションブランドの展示会を訪れたと明かすと、自身と夫の店舗内での夫婦ショットをアップ。「写真撮るときうしろにさがるやん！笑色違いのパンツオーダー