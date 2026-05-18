女優の櫻井淳子（53）が18日までにインスタグラムのストーリーズを更新。体調不良のため、予定していた舞台あいさつを欠席すると報告した。劇場版「旅人検視官道場修作」（6月12日公開）に出演する櫻井は、18日開催の完成披露舞台あいさつへの登壇を予定していたが、同作の公式Xは「5／18（月）開催の劇場版『旅人検視官道場修作』完成披露舞台挨拶に関しまして、ご登壇予定でした櫻井淳子さんは体調不良のため、イベントご出演を