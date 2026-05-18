欧州帰りの２０歳が、福岡で牙を磨く――。Ｊ１福岡のＦＷ道脇豊は、ベルギーでの海外挑戦を経験し、４月２２日のＧ大阪戦ではＪ１初ゴールも記録した。高さだけでなく、背後への抜け出しやスピードも武器とする１９０センチの若きストライカーが、海外で得た成長と、日本代表への思いを語った。――２０２４年７月にベルギー２部ベフェレンへ移籍したが、海外挑戦を決断した理由は道脇Ｕ−１７ワールドカップで世界のトッ