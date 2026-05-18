【Amazon：Nintendo Switch 2＋ゲームソフトセット】 5月18日 販売再開 Amazonにて、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」とゲームソフトのセット商品が販売再開している。 今回Amazonにて「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」とゲームソフト「マリオテニス フィーバー」や「ヨッシーとフカシギの図鑑」のセット商品が販売再開しており、5月