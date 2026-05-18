つらい通勤にも良い面があった！在宅勤務のストレスを軽減するコツ 在宅勤務でメリハリ不足に ●つらい通勤にも良い面があった在宅勤務は通勤時間ゼロで仕事ができると最初はもてはやされました。しかし、実際に続けている人の中には、腰痛が増えたり、ストレスにより不眠症状が出たりなど適応できない人が多く生まれているのも事実です。その理由は、⑴オフィスチェアやデスクがないことと、⑵オン・オフの自律神経