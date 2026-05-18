食事中や日常で取り入れたい水の飲み方 ふだん飲むならお水を 食事中や日常には「水」を 前項目で紹介したとおり、カフェイン入りの飲み物を日常的に摂取すると、子どもの健康に影響を与えることがあります。スポーツドリンクなどの清涼飲料水も糖質が多く、毎日大量に飲むのはおすすめできません。 それではふだん何を飲めばいいのかというと、答えは「水」です。日本は世界的にも海水技術が進んでおり、水道水をそ