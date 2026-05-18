高級フレンチでの食事。 ナイフやフォークの使い方が気になって、せっかくの料理を心から楽しめなかった経験はありませんか？ 今回は、大人気料理漫画『ザ・シェフ』第8話「テーブルマナー②」のエピソードから、私たちが忘れがちな「マナーの本質」をご紹介します。これを読めば、次のディナーがもっと楽しくなるはずです！ 食べにくいフレンチに大苦戦！ 漫画『ザ・シェフ』