消防によりますと、18日午前9時ごろ、福岡市博多区吉塚で「煙が見える」と近くの人から119番通報がありました。消防が出て消火にあたり、住宅の敷地内の倉庫を焼いておよそ20分後に消し止められました。住宅への延焼はありませんでした。当時、この家には3人がいましたが、ケガはありませんでした。初期消火にあたった近くの人が煙を吸って病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。警察と消防が出火の原因を調べて