「老後2千万円」では足りない？実は老後資金が2千万円以上になる理由 「老後２千万円問題」とはいったい何だったのか？ ２０１９年６月に金融庁が公表したレポートが物議を醸しました。「老後の夫婦の生活費は、厚生年金だけでは不足するので２千万円は必要」という内容でした。マスメディアや野党が騒ぎ立て、事実上の撤回に追い込んだレポートでしたが、公的年金だけでは老後生活が成り立たないことは、よく知ら