資料岡山市空撮 2025年10月に行われた国勢調査について、岡山県は18日、独自に集計した速報値を公表しました。岡山県の人口総数は1,808,664人となり、2020年の前回調査と比べて79,768人減少し、4.2%の減となりました。 人口の減少幅は前回調査（2020年）の33,093人（1.7%減）と比較して大幅に拡大しており、県内の人口減少傾向が一段と加速していることが明らかになりました。 男女別では、男性が868,734人（前回比39,