東京は気温変化の大きい一週間となりそうです。今日18日(月)と19日(火)は30℃近くまで気温が上がり、7月並みの高温となりそうです。20日(水)からは雨が降りやすく、季節外れの暑さは落ち着きます。21日(木)からは日中も気温がほとんど上がらず、22日(金)の最高気温は19℃の予想です。服装選びにご注意ください。今日18日と明日19日は季節外れの暑さ続く関東の内陸は30℃超が続出か東京都心は昨日17日(日)、最高気温が30.2℃と今