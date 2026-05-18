週末にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のバラカ原子力発電所の発電機がドローン攻撃を受けた。３機のうち２機が撃墜されたが、１機が命中し被害が発生した。また、サウジアラビアにも３機のドローンが飛来したものの、すべて迎撃された。 このほか、イスラエル中部でも爆発が確認された。防衛・攻撃用ミサイルのロケットエンジンを開発・テストする工場が爆発したもようだが、イスラエル当局は事前に計画されていた