日本時間１１時００分に中国小売売上高（4月）、鉱工業生産指数（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 小売売上高（4月）11:00 予想2.0%前回1.7%（前年比) 予想N/A前回2.4%（年初来・前年比) 鉱工業生産指数（4月）11:00 予想6.0%前回5.7%（前年比) 予想N/A前回6.1%（年初来・前年比)