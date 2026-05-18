2026年5月15日、アリゾナ大学の第162回卒業式が開催されました。Googleの元CEOであるエリック・シュミット氏が祝辞を述べたのですが、この中でAIと雇用について言及したところ、卒業生たちからブーイングされる事態となりました。University of Arizona students boo Eric Schmidt’s AI cheerleading | The Vergehttps://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/932203/university-of-arizona-students-boo-eric-schmidt-ai