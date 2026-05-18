大阪府の吉村洋文知事が、来春の府知事選への立候補の意向を表明した。１７日、大阪市西区の市議会議員補欠選挙で、大阪維新の会の新人、栗田裕也氏（４６）が当選。それを受けた記者会見で「大阪都構想に改めて挑戦したいと思います。私自身も最前線になって訴えていく、戦う、それが必要だという風に思いました。ですので、次の大阪府知事選挙に、出馬をしたいと思います」と明言した。会見では「大阪は副首都を目指し、そ