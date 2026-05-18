まとまらない中道改革連合がようやく、皇族数の確保について政府有識者会議が示した2案を認める党見解をまとめた。現在の皇室典範は、皇位継承を「男系男子」に限定し、未婚の女性皇族は一般男性と結婚後に皇籍を離脱、そして養子を迎えることを認めないと定められている。中道の党見解は、女性皇族が結婚後も身分を保持でき、旧宮家出身の男系男子を皇族の養子とする案を容認する、与党と同様のものとなった。これにより高市早