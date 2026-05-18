テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１８日ホワイトソックス・村上宗隆内野手が１６日（日本時間１７日）、本拠地・カブス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、メジャーでは自身初の１試合２本塁打＆２打席連続弾となる１６、１７号を放ったことを報じた。ア・リーグ本塁打王争いでは、１６本のジャッジ（ヤンキース）を一気に逆転して単独トップに浮上し司会の羽鳥慎一アナウンサーは「すごい