必見！せん切りピーマンを倍速でカットする方法 ツルツルして意外とカットしづらいピーマン。特にせん切りは大変です。でも、これからご紹介する方法なら、すべらず上手に切れます。ポイントは裏返すこと。2枚重ねればスピードも2倍に。忙しいときにも役立つこと間違いなし。さっそくレシピをご覧ください。 時短にもなる!?簡単なのに効果的な驚きテク つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「これは本当にラクです」