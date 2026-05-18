元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が18日、Xを更新。通販サイトをめぐる不正アクセスについてを報告した。中川は「通販サイトから身に覚えのない住所変更完了のお知らせメールが届いたので一旦メールは閉じ、ブラウザからマイページにログインし確認したら、実在する全く知らない住所に変更されていてゾッとしました...」と出来事を報告。「即スクショし、パスワードを変更、そして住所を戻しました」と対応についても説明