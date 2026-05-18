体操女子で2大会連続で五輪出場の杉原愛子（26＝TRyAS）が18日までに自身のインスタグラムを更新。東京体育館で行われたNHK杯で3位となり、10月の世界選手権（オランダ）の代表になったことをあらためて報告した。「NHK杯応援ありがとうございました世界選手権・アジア大会の代表選手に選出していただきました」と報告し、「ここまで体操を続けられていること、大会に出場できたのは、支えてくださる大野先生、家族、トレー