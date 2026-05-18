女優武田梨奈（34）が18日、自身のXを更新。17年連れ添った“相棒”との別れを報告した。武田は「いろいろな国や県を共に旅した相棒」と書き出すと、さまざまなステッカーが貼られた赤いスーツケースの写真を投稿。角の一部が壊れた様子も収められており「高校卒業する頃だったかな、海外行くことが決まって嬉しくて財布を握りしめて買った大切なものだから、壊れても修理に出して使い続けていたけれど、ついにお別れの時がやって