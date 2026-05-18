塾の教え子になりすまして実用英語技能検定（英検）を替え玉受検し、教え子の近畿大学（大阪府東大阪市）の推薦入試に利用して合格させたとして、大阪府警は１８日、元塾講師の男（３５）を私電磁的記録不正作出・同供用と偽計業務妨害の両容疑で逮捕した。男は近大入試の受験票用に自身と教え子の顔の特徴を組み合わせた加工写真を作り、教え子に使わせたという。捜査関係者によると、男は昨秋頃、勤務していた個別指導塾に通