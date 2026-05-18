「ホワイトソックス９−８カブス」（１７日、シカゴ）ホワイトソックスがサヨナラ勝ちで貯金を今季最多の「２」とした。試合後、チームは次なる戦いの舞台となるシアトルへ移動。空港での様子が公開され、村上宗隆内野手は侍ジャパンのハンドバッグを手に飛行機へ乗り込んだ。球団のジャージーにサングラスを合わせ、カメラに向かってにこやかにサムアップポーズを繰り出した村上。左手にはお気に入りとなっている侍ジャパン