フォークシンガー松山千春（70）が17日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。訪中した米国のトランプ大統領について言及した。「倉敷、広島でコンサートをやっている時に、アメリカのトランプ大統領が中国を訪問しまして。習近平国家主席といろいろ会談を持ったわけですけども」と切り出した。「テレビで見ると、習近平国家主席はすごかったな。トランプ大統領があんなに小さく見えたのは久しぶりだな。