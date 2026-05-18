17日夕方、にかほ市院内の畑でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと17日午後5時10分ごろ、にかほ市院内上横根の畑にクマ1頭がいるのを、農作業をしていたにかほ市の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.3メートルです。最も近い建物までは約50メートルです。警察が注意を呼びかけています。