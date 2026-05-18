17日午後、男鹿市福米沢の農道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。男鹿警察署の調べによりますと17日午後3時55分ごろ、男鹿市福米沢字柳下の農道にクマ1頭がいるのを、農作業をしていた男鹿市の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは10メートルほどの場所です。警察が注意を呼びかけています。