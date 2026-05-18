17日夕方、能代市鰄渕の国道7号でクマが目撃されました。付近にはショッピングセンターやホームセンターがあり、警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと17日午後6時10分ごろ、能代市鰄渕字古屋布の国道7号にクマ1頭がいるのを、車で通りかかった能代市の30代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルで、国道を南から北へ横断し田畑の方に去っていったということです。目撃さ