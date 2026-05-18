キリンビール横浜工場は、横浜市鶴見区生麦に移転して2026年で100周年を迎えました。これを記念し、26年4月13日から「キリンビール横浜工場100周年記念 100年のご愛飲にありがとうキャンペーン」を実施しています。工場見学では特別なビールの試飲も！？いま、キャンペーン実施店で対象商品（キリンビール全商品）のレシート1200円毎を1口として、Webもしくは専用はがき・市販のはがきから応募すると、抽選でキリンビールにまつわ