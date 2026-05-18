岡本硝子がストップ高の水準でカイ気配に張り付いている。前週末１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１７．２％増の５５億４７００万円、営業損益は１億９２００万円の黒字（前期は７８００万円の赤字）、最終損益は７５００万円の黒字（同１億４９００万円の赤字）を見込む。営業黒字転換の予想とともに、中期経営計画も公表。２９年３月期に売上