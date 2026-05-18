「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１０時現在で、イー・ギャランティが「買い予想数上昇」で２位となっている。 １８日の東京市場で、イー・ギャラは反発。１５日取引終了後に公表した２７年３月期通期の連結業績予想が買い手掛かりとなっているようだ。 今期の売上高は前期比７．９％増の１１９億円、営業利益は同５．７％増の５５億円を見込み、年間配当は前期比