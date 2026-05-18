クオンツ総研ホールディングスがストップ高の７１６円でカイ気配となっている。前週末１５日の取引終了後に、上限を４３０万株（自己株式を除く発行済み株数の７．９５％）、または３８億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は５月１８日から来年５月１７日までで、株主還元及び資本効率の向上を図ることが目的という。 同時に２６年９月期連結業績予想について、売上高を２２１億