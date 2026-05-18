ＦＲＯＮＴＥＯはストップ安。前週末１５日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を７６億円（前期比０．６％減）、営業利益を３億円（同５９．４％減）と発表。配当予想は無配継続とした。減益予想を嫌気した売りが膨らんでいる。 同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が７６億４３００万円（前の期比２５．３％増）、営業利益が７億３９００万円（同４０．１％増）だった。リスクマネジメント事業が冴